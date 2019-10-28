Путин поручил Воробьеву ускорить темпы строительства развязки в Химках

Президент Владимир Путин поручил губернатору Московской области Андрею Воробьеву ускорить темпы строительства транспортной развязки в Химках, следует из стенограммы, опубликованной на сайте Кремля.

Воробьев заявил, что ее проектирование завершено, до конца года будет объявлен конкурс. Губернатор отметил, что технологический срок строительства составляет порядка двух лет. «В 2021 году, как вы нам и указывали, мы должны развязку сдать», — сказал Воробьев. Он добавил, что самое сложное при строительстве в городе развязки — это подготовка территории.

«Люди ждут, Андрей Юрьевич, поэтому нужно ускоряться», — сказал Путин. Глава государства напомнил, что Воробьев обещал начать строительство в конце года.

После посещения научно-производственного объединения «Энергомаш» в апреле этого года Путин пообещал обсудить строительство дороги между Старыми и Новыми Химками с губернатором Подмосковья и министром транспорта.