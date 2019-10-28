Лидер «Коррозии металла» заявил об общественных работах за вождение

Мытищинский городской суд Подмосковья приговорил лидера группы «Коррозия металла» Сергея Троицкого, известного как Паук, к 3 тыс. часов общественных работ за вождение автомобиля в нетрезвом виде. Об этом он сообщил РБК.

Троицкий назвал дело сфабрикованным. Он отрицает, что водил машину в состоянии алкогольного опьянения. «Я был на суде, [суд приговорил к] 3 тыс. часов. Сфабриковано. У них ничего не сходится, один гаишник говорит одно, другой — другое», — сказал он.

Лидер группы отметил, что планирует обжаловать решение суда. «Дети должны приобщаться в детском саду к тяжелому року. От концертов в детском саду и в школах я не буду отказываться. А в школах я буду читать лекции о вреде наркотиков и о других философских доктринах», — ответил он на вопрос РБК, будет ли он исполнять решение суда.

РБК направил запрос в Мытищинский городской суд.