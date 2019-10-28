Собянин назвал долю совершаемых мигрантами преступлений в Москве

Число преступлений, совершенных мигрантами в Москве, сократилось и составляет около 14%, сообщил мэр столицы Сергей Собянин на общегородском совещании по профилактике правонарушений в понедельник. Его слова передает ТАСС.

«Мы видим, что количество таких преступлений снизилось с четверти до 14%», — сказал Собянин. По его словам, раньше высокий уровень преступности в Москве связывали с мигрантами из стран дальнего и ближнего зарубежья, но сейчас соотношение изменилось. Мэр отметил, что большое количество преступлений — около 60% — в Москве совершают гастролеры, которые приезжают в столицу из других городов России.

Собянин добавил, что для противодействия правонарушениям в Москве повсеместно внедряют систему видеораспознавания лиц. Ранее с ее помощью полиция смогла задержать преступников, которые находятся в уголовном розыске, отметил мэр.

В мае текущего года Собянин объявил о планах создания масштабной системы распознавания лиц, которая объединит более 200 тыс. видеокамер. По его словам, система станет «одной из крупнейших в мире», и будет конкурировать разве что с китайскими системами. Кроме того, мэр сообщил, что в ходе организованного ранее эксперимента с помощью видеокамер, которые установили в метро и в жилых домах, власти задержали «десятки преступников, которые находились в розыске».