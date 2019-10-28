Двух пассажиров оштрафовали за непристойное поведение в самолете

Двух пассажиров оштрафовали за непристойное поведение в самолете

Пассажиров рейса, летевшего из Москвы во Владивосток, оштрафовали за непристойное поведение на борту самолета. Об этом сообщила «РИА Новости» представитель управления МВД на транспорте по Дальнему Востоку Ольга Мироненко.

Артемовский городской суд назначил выплату в размере 1 тыс. руб. 41-летнему жителю Находки и 43-летней жительнице Владивостока, рассказали в ведомстве.

Ранее в VL.ru появилась информация о том, что два пассажира нарушили общественный порядок во время полета. В состоянии алкогольного опьянения они совершали действия сексуального характера, не реагируя на требования экипажа воздушного судна прекратить подобное поведение. По прибытии нарушители были доставлены в дежурную часть полиции в аэропорту Владивостока.

24 октября в Новосибирске сняли с самолета двух граждан, находившихся в состоянии алкогольного опьянения. Пассажиры нецензурно выражались и пытались спровоцировать конфликт с соседями.



