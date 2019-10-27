Два человека погибли в ДТП с автомобилем каршеринга в Петербурге

Два человека погибли в ДТП с автомобилем каршеринга в Петербурге

В Санкт-Петербурге столкнулись автомобиль каршеринга и маршрутка. В результате аварии погибли два человека, еще два пострадали, сообщили в региональном управлении Госавтоинспекции, передает ТАСС.

Авария произошла в Приморском районе около 23:00 накануне, 26 октября. Автомобиль каршеринга Hyundai Solaris и автобус ПАЗ столкнулись на пересечении Парашютной улицы и Коломяжского проспекта. Как сообщили в ГИБДД, все пострадавшие находились в иномарке. Состояние водителя 1999 года рождения оценивается как средней степени тяжести, подросток получил тяжелые травмы. Мужчина и девушка, находившиеся в автомобиле, погибли.

На записи с камер видеонаблюдения, опубликованной в группе «Дорожный инспектор. Санкт-Петербург» во «ВКонтакте» видно, как автомобиль каршеринга поворачивает на перекрестке налево, и в него на скорости врезается маршрутный автобус, после чего иномарку начинает крутить и она лоб в лоб врезается в стоящий на светофоре автомобиль.

25 октября в Кировской области столкнулись микроавтобус и легковой автомобиль. В результате аварии погибли четыре человека, в том числе ребенок, еще 13 пострадали.