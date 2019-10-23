Малышеву выписали после госпитализации

Ведущая программы «Жить здорово» Елена Малышева вышла из больницы после госпитализации из-за гипертонического криза, сообщает «РИА Новости».

«У меня все в порядке. Давление в норме. Сейчас еду на озвучание. Ну, а завтра на съемки», — заявила телеведущая агентству.

О госпитализации Малышевой в Боткинскую больницу стало известно сегодня утром. По словам Малышевой, ее давление поднялось до 200/130. Телеведущая добавила, что гипертонический криз случился с ней первый раз. Возможно, это произошло из-за приема лекарств и сильной головной боли, уточнила она.

Позднее она сообщила, что ее давление опустилось до 120/80.