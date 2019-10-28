Скворцова заявила о снижении смертности от инсультов вдвое за 10 лет

Скворцова заявила о снижении смертности от инсультов вдвое за 10 лет

Министр здравоохранения России Вероника Скворцова в интервью радиостанции «Комсомольская правда» рассказала о снижении смертности от инсультов и инфарктов в России.

По словам Скворцовой, за прошедшие 10 лет в России смертность от инсультов снизилась в два раза, от инфарктов — на 20%.

«С нуля выстроили центры, которые спасают людей в жизнеугрожающих случаях — инсульты, инфаркты, коматозные состояния», — сообщила министр.

Летом специалисты американского медицинского центра Kaiser Permanente установили, что на риск развития сердечного приступа или инсульта влияют «верхнее систолическое» и «нижнее диастолическое» давление. Эксперты, изучив 36 млн показаний артериального давления у 1,3 млн пациентов больниц с 2007 по 2016 год, пришли к выводу, что помочь спрогнозировать риск развития заболеваний могут оба завышенных показателя (от 130/80).