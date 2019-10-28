Минкомсвязи пообещало не допустить сбои в телевещании из-за долгов

Минкомсвязи работает над ситуацией с долгами «Первого канала» и стремится не допустить перебоев в телевещании. Об этом, как передает ТАСС, заявил замглавы Алексей Волин.

«Министерство в курсе ситуации. Оно поддерживает принимаемые руководством ТТЦ (Телевизионного технического центра «Останкино». — РБК) антикризисные меры. Ведет работу с должникам», — сказал замминистра.

Волин уточнил, что часть задолженности уже погашена, хотя за каналами все еще остается «большой долг».

О том, что долги «Первого канала» могут привести к перебоям в телевещании, стало известно ранее из обращения гендиректора «Останкино» Михаила Шубина к сотрудникам. Шубин, как писали «Ведомости», сообщил, что из-за того, что «Первый канал» не выплачивает «Останкино» свои долги, телецентр теряет до трети дохода. Ситуация может привести к сбоям в работе телецентра, признал глава «Останкино» и предупредил, что одним из решений проблемы могут стать сокращения.