СМИ узнали о возможных сбоях в телевещании из-за долгов «Первого канала»

Из-за долгов «Первого канала» и его подрядчиков телецентр не получает до трети доходов, что в итоге может прервать его работу и остановить эфир у других клиентов. В «Первом канале» пообещали произвести выплаты

Фото: Михаил Метцель / ТАСС

Генеральный директор ФГУП «Телевизионный технический центр «Останкино» Михаил Шубин выступил с обращением к сотрудникам, в котором предупредил о том, что телецентр может приостановить работу из-за отсутствия платежей от «Первого канала» и его подрядчиков. Об этом сообщают «Ведомости» со ссылкой источник на медиарынке, а также сотрудника «Останкино».

Газета пишет, что обращение Шубина появилось в середине октября. По словам гендиректора, из-за долгов «Первого канала» и его подрядчиков «Останкино» не получает около четверти «или даже трети» доходов. Он добавил, что в связи с этим телецентр несколько месяцев в год «не может ни работать, ни дышать».

Шубин также отметил, что за последние три-четыре года ситуация усугубилась настолько, что может помешать работе «Останкино». «Мы во многих вещах не гарантируем эфир, работоспособность телецентра. Это крайне мерзкая ситуация, но ничего сделать не можем», — заявил гендиректор.

По словам Шубина, телецентр также собирается оптимизировать штат. «Неоднократно выступая в антикризисные годы, я говорил: «Все, что угодно, но людей не трогаем», — приводит слова гендиректора «Останкино» газета. Он отметил, что теперь такой возможности нет, и в телецентре останутся только те, кто поддерживает его работу напрямую. «Все, что не приносит прибыли, будет срезано, и люди уволены», — заключил Шубин.