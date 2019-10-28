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СМИ узнали о возможных сбоях в телевещании из-за долгов «Первого канала»
Из-за долгов «Первого канала» и его подрядчиков телецентр не получает до трети доходов, что в итоге может прервать его работу и остановить эфир у других клиентов. В «Первом канале» пообещали произвести выплаты
Фото: Михаил Метцель / ТАСС

Генеральный директор ФГУП «Телевизионный технический центр «Останкино» Михаил Шубин выступил с обращением к сотрудникам, в котором предупредил о том, что телецентр может приостановить работу из-за отсутствия платежей от «Первого канала» и его подрядчиков. Об этом сообщают «Ведомости» со ссылкой источник на медиарынке, а также сотрудника «Останкино».

Газета пишет, что обращение Шубина появилось в середине октября. По словам гендиректора, из-за долгов «Первого канала» и его подрядчиков «Останкино» не получает около четверти «или даже трети» доходов. Он добавил, что в связи с этим телецентр несколько месяцев в год «не может ни работать, ни дышать».

Шубин также отметил, что за последние три-четыре года ситуация усугубилась настолько, что может помешать работе «Останкино». «Мы во многих вещах не гарантируем эфир, работоспособность телецентра. Это крайне мерзкая ситуация, но ничего сделать не можем», — заявил гендиректор.

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Телецентр «Останкино» подал иски к «Первому каналу» на 164 млн руб.

По словам Шубина, телецентр также собирается оптимизировать штат. «Неоднократно выступая в антикризисные годы, я говорил: «Все, что угодно, но людей не трогаем», — приводит слова гендиректора «Останкино» газета. Он отметил, что теперь такой возможности нет, и в телецентре останутся только те, кто поддерживает его работу напрямую. «Все, что не приносит прибыли, будет срезано, и люди уволены», — заключил Шубин.

Собеседник «Ведомостей» отметил, что телецентр уже начал сокращение штата. За август—сентябрь из «Останкино» уволили 200 человек, пишет газета.

Пресс-служба «Первого канала» сообщила, что компания расплатится «в соответствии с договорными обязательствами». Илья Кривицкий, генеральный директор «Красного квадрата» — основного поставщика контента для телеканала, отказался от комментариев.

В декабре 2018 года телецентр подал в Арбитражный суд Москвы два иска к «Первому каналу» на общую сумму около 164 млн руб. (в первом — 89,5 млн руб., во втором — 73,9 млн руб.). Еще тогда в «Останкино» заявили, что задолженность телеканала ставит под угрозу работу более сотни других телекомпаний. Знакомый с претензиями телецентра источник «Коммерсанта» говорил, что долги включали невыплаты за услуги телепроизводства, передачу сигнала, аренду помещений и оборудования.

Через месяц после того, как стало известно об исках, представитель «Первого канала» сообщил, что все задолженности перед телецентром погашены. «Останкино» отозвал иск.

Теги: «Первый канал», Останкино, телевещание
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