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Путин наградил орденом Дружбы вице-президента Никарагуа

Президент России Владимир Путин наградил орденом Дружбы вице-президента Никарагуа Росарио Мурильо Самбрану. Соответствующий указ был опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

Согласно документу, Самбрану наградили «за большой вклад в развитие российско-никарагуанских отношений».

Орденами Дружбы за «заслуги в укрепление дружбы между народами» также награждены еще восемь иностранных граждан. Среди них генеральный директор театра «Колон», гражданка Аргентины Мария Виктория Алькарас, председатель совета директоров Африканского экспортно-импортного банка, гражданин Нигерии Оскар Лопес Боланьос, почетный консул России в провинциях Себу, Аклан и Бохоль Республики Филиппины Арми Лопес Гарсия.

В августе орденами Дружбы были награждены художественный руководитель детского киножурнала «Ералаш» Борис Грачевский и
народная артистка РСФСР Ирина Купченко.

Теги: Путин Владимир Владимирович, Никарагуа, орден Дружбы
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