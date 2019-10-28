Президент России Владимир Путин наградил орденом Дружбы вице-президента Никарагуа Росарио Мурильо Самбрану. Соответствующий указ был опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

Согласно документу, Самбрану наградили «за большой вклад в развитие российско-никарагуанских отношений».

Орденами Дружбы за «заслуги в укрепление дружбы между народами» также награждены еще восемь иностранных граждан. Среди них генеральный директор театра «Колон», гражданка Аргентины Мария Виктория Алькарас, председатель совета директоров Африканского экспортно-импортного банка, гражданин Нигерии Оскар Лопес Боланьос, почетный консул России в провинциях Себу, Аклан и Бохоль Республики Филиппины Арми Лопес Гарсия.

В августе орденами Дружбы были награждены художественный руководитель детского киножурнала «Ералаш» Борис Грачевский и

народная артистка РСФСР Ирина Купченко.