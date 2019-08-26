Путин наградил орденами Машкова, Грачевского, Роднину и Купченко

Президент России Владимир Путин наградил государственными наградами российского актера и художественного руководителя театра Олега Табакова Владимира Машкова, народную артистку РСФСР Ирину Купченко, художественного руководителя детского киножурнала «Ералаш» Бориса Грачевского и заместителя председателя комитета Государственной думы по международным делам Ирину Роднину. Соответствующий указ опубликован на интернет-портале правовой информации.

За большой вклад в развитие отечественной культуры и искусства Машков награжден орденом Почета. Грачевский и Купченко получили орден Дружбы. Роднина награждена орденом «За заслуги перед Отечеством» II степени за вклад в укрепление российской государственности и развитие парламентаризма. Медалью того же ордена награжден заместитель председателя комитета Госдумы по финансовому рынку Антон Гетта.

Статс-секретарь и замглавы МИД России Григорий Карасин получил орден «За заслуги перед Отечеством» III степени. Также среди награжденных Камиль Ларин — актер и участник театра «Квартет И», который получил звание народного артиста России.