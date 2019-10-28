На трассе в Ленобласти при опрокидывании грузовика рассыпалось 23 т щебня

На трассе в Ленобласти при опрокидывании грузовика рассыпалось 23 т щебня

На трассе А-181 «Скандинавия» в Ленинградской области опрокинулся грузовик, из кузова которого высыпалось 23 т щебня. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на управление федеральных автомобильных дорог «Северо-Запад».

Инцидент произошел около 06:00 на 83-м км трассы. Информации о пострадавших не поступало. Как сообщает служба, движение транспорта в обе стороны по участку А-181 перекрыли, сотрудники ГИБДД открыли объезд через поселок Первомайское.

Как пишет «Фонтанка», грузовик поставили на колеса, а от щебня трассу очищает специальная техника.