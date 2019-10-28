СК показал кадры с места столкновения автомобиля с самолетом в Пулково

СК показал кадры с места столкновения автомобиля с самолетом в Пулково

Следственный комитет показал фотографии с места столкновения частного автомобиля с самолетом в петербургском аэропорту Пулково.

Видео: СК РФ

На фото виден микроавтобус, который въехал в бок самолета. По данным СК, поврежден фюзеляж. Как видно на кадрах, у него ободрана краска до металла. Как уточняет «Фонтанка», вмятина появилась на предкрылках правого крыла. Носовая часть автомобиля, включая лобовое стекло, как показывают кадры, осталось целой.

Микроавтобус столкнулся с частным самолетом. СК не сообщал о пострадавших. По информации источника ТАСС, ни у кого не было травм. Был ли кто-то на борту самолета в момент столкновения, собеседник агентства не уточнил.