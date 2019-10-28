Глава Башкирии Хабиров возглавил правительство республики

Глава Башкирии Радий Хабиров подписал указ, которым определяется структура органов исполнительной власти республики, сообщает пресс-служба главы республики.

Согласно документу, правительство возглавит глава Башкирии Радий Хабиров. Это определяется ст. 91 Конституции республики. Первым заместителем премьер-министра назначен Андрей Назаров.

Как передает ТАСС, кроме того, Хабиров разделил госкомитет республики по предпринимательству и туризму на два, а также переименовал ряд министерств региона.

Ранее сообщалось, что Хабиров возглавил региональное отделение «Единой России».

Радий Хабиров выиграл на выборах главы региона, которые прошли в сентябре этого года, набрав 82,02% голосов. Ближайший соперник в борьбе за кресло руководителя региона, кандидат от КПРФ Юнир Кутлугужин набрал только 6,89% голосов.