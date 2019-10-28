Президент Аргентины поздравил соперника с победой на выборах президента

Проигравший на выборах президент Аргентины Маурисио Макри поздравил своего соперника Альберто Фернандеса с победой и пригласил его на завтрак в официальную резиденцию Каса Росада, сообщает телеканал Eltrece.

«Я хочу поздравить избранного президента Альберто Фернандеса, только что поговорил с ним о его прекрасной победе. Я пригласил его на завтрак в Каса Росада, для того, чтобы начать переходный процесс», — заявил Макри.

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