Президент Аргентины признал поражение на выборах

Маурисио Макри (Фото: Daniel Jayo / Reuters)

Действующий президент Аргентины Маурисио Макри поздравил своего оппонента, оппозиционного кандидата Альберто Фернандеса с победой на президентских выборах, сообщает La Nacion.

«Я хочу поздравить избранного президента Альберто Фернандеса. Я только что говорил с ним. Я пригласил его завтра на завтрак в Каса Росада, потому что должен начаться организованный переходный период», — сказал Макри.

Фернандес в свою очередь заявил, что принимает приглашение Макри. Он добавил, что он будет сотрудничать «всеми возможными способами» с Макри, чтобы справиться с тяжелой экономической ситуацией в стране. Слова Фернандеса передает Reuters.