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Президент Аргентины признал поражение на выборах
Маурисио Макри (Фото: Daniel Jayo / Reuters)

Действующий президент Аргентины Маурисио Макри поздравил своего оппонента, оппозиционного кандидата Альберто Фернандеса с победой на президентских выборах, сообщает La Nacion.

«Я хочу поздравить избранного президента Альберто Фернандеса. Я только что говорил с ним. Я пригласил его завтра на завтрак в Каса Росада, потому что должен начаться организованный переходный период», — сказал Макри.

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Фернандес в свою очередь заявил, что принимает приглашение Макри. Он добавил, что он будет сотрудничать «всеми возможными способами» с Макри, чтобы справиться с тяжелой экономической ситуацией в стране. Слова Фернандеса передает Reuters.

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После обработки более 90% голосов Фернандес набирает около 47%, этого достаточно для победы в выборах. Макри набирает около 40%.

Автор: Мария Бондаренко
Теги: выборы, Аргентина
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