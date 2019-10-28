МВД Украины подтвердило вывоз оружия добровольцев из Донбасса

Заместитель главы полиции Украины Вадим Троян заявил о вывозе оружия украинских добровольческих отрядов из населенного пункта Золотое-4 в близи линии разведения сил в Донбассе. Об этом сообщается в Facebook министерства внутренних дел Украины.

«По результатам встречи с президентом Украины Владимиром Зеленским и беседой с полицией, ветераны-добровольцы, которые находятся в Золотом-4 с собственным легальным оружием, вывезли его с территории», — сказал Троян.

Материал дополняется