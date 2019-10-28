В Иркутской области полицейских осудили за избиение подозреваемого

Ангарский городской суд (Иркутская область) приговорил трех сотрудников полиции за избиение подозреваемого. Об этом сообщается на сайте суда.

Из сообщения следует, что в апреле 2017 года осужденные во время допроса требовали от мужчины признаться в краже фотоаппарата. Подозреваемый отказывался это делать. Тогда «оперуполномоченные применили к нему насилие». Мужчина был пристегнут наручниками к стулу.

Двух оперуполномоченных в возрасте 30 и 31 года приговорили к четырем годам лишения свободы. 29-летний стажер получил наказание в виде заключения на 3 года и 6 месяцев. Осужденных также лишили права занимать государственные должности в системе правоохранительных органах в течение трех лет.

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