Оппозиционный кандидат вышел в лидеры на выборах президента Аргентины

Действующий президент Маурисио Макри уступает ему около 6%. У оппозиционера Альберто Фернандеса после подсчета 70% голосов 47%, этого достаточно для победы в выборах

Кандидат от оппозиции Альберто Фернандес опережает действующего президента Маурисио Макри на президентских выборах в Аргентине, сообщает Bloomberg со ссылкой на официальные данные избиркома страны.

После подсчета 70% бюллетеней, Фернандес лидирует с 47% голосов, Макри набирает 41%. Для окончательной победы Фернандесу нужно заручиться поддержкой 45% голосов или набрать не менее 40%, но опередив Макри на 10%. Если ему этого не удастся, оба кандидата отправятся на второй тур, который состоится 24 ноября.

Материл дополняется.