На Камчатке на поиски трех пропавших рыбаков направили вертолет Ми-8

Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Крипто
Исследования
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2018
Премия РБК СПб 2018
Спецпроекты
Экономика инновацийЗдоровье
...
USD Бирж. 65,68 +0,08 EUR Бирж. 72,63 -0,06 Brent 59,84 -0,08% USD Нал. 66,06 65,17 EUR Нал. 73,10 72,18 USD ЦБ 65,62 -0,64 EUR ЦБ 72,83 -0,67 EUR/USD 1,1060 -0,0020 BTC/USD Бирж. 10 166,00 +46,00 IMOEX 2 667,95 -0,27% RTSI 1 279,58 -0,24% DJIA 26 252,24 +0,19% Nasdaq 7 991,39 -0,36%
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Крипто
Исследования
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2018
Премия РБК СПб 2018
Спецпроекты
Экономика инноваций
Здоровье
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Красноярск
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Apple $250 (+16,88%) прогноз Cowen к 31.07.20
Трансконтейнер ₽8 500 (+13,94%) прогноз Альпари к 22.08.20
Доллар/Рубль ₽63 (-3,96%) прогноз Credit Suisse к 21.11.19
Tesla $140 (-36,91%) прогноз Cowen к 28.05.20
Allergan $190 (+18,25%) прогноз Guggenheim Partners к 11.03.20
Apple $250 (+16,88%) прогноз Cowen к 31.07.20
Трансконтейнер ₽8 500 (+13,94%) прогноз Альпари к 22.08.20
Доллар/Рубль ₽63 (-3,96%) прогноз Credit Suisse к 21.11.19
Tesla $140 (-36,91%) прогноз Cowen к 28.05.20
Allergan $190 (+18,25%) прогноз Guggenheim Partners к 11.03.20
Лента новостей
Курс доллара на 23 августа
USD ЦБ: 65,62 (-0,64) Quote, 22 авг, 12:24
Курс евро на 23 августа
EUR ЦБ: 72,83 (-0,67) Quote, 22 авг, 12:24
В Москве автомобилист пытался уйти от погони и врезался в автомобиль ДПС Общество, 12:45 BMW X6, Defender, Juke: 10 главных новинок осени Авто, 12:39 Индия, Россия, Румыния: угадай страну по зданию Недвижимость, 12:36 В Кремле заявили о начале диалога Путина и Зеленского Политика, 12:32 Кремль анонсировал «важное заявление» Путина Политика, 12:30 Ларек с шаурмой, катер и часть коровы: что можно было купить на 1 Bitcoin Крипто, 12:09 Politico узнал о плане ЕС по введению пошлин на американские товары Экономика, 12:08 Четыре способа предсказать скорую рецессию Pro, 12:08 Как женщины на самом деле выбирают автомобили РБК и Subaru, 12:05 Мосбиржа приостановила сделки своп с зерном из-за краж из элеваторов Экономика, 12:04 Россияне покинули топ-10 крупнейших иностранных покупателей жилья Испании Недвижимость, 11:57 Поражение «Спартака» приблизило Португалию к России в рейтинге УЕФА Спорт, 11:54 На Камчатке на поиски трех пропавших рыбаков направили вертолет Ми-8 Общество, 11:52 СМИ узнали о планах мексиканской компании продать все свои SSJ100 Бизнес, 11:50
Общество ,  
0 
На Камчатке на поиски трех пропавших рыбаков направили вертолет Ми-8

В Камчатском крае на мыс Опасный, где ведутся поиски трех пропавших мужчин, вылетел вертолет Ми-8, сообщили в краевом управлении МЧС России.

На борту вертолета находятся представители ГУ МЧС России, спасатели, сотрудник полиции и один из родственников пропавших, говорится в сообщении ведомства.

Во вторник, 20 августа, трое рыбаков вышли на катере Mitsubishi MS-25 в район мыса Опасный. Они планировали вернуться домой в ночь на среду, однако этого не произошло. 21 августа краевые спасатели и полиция начали искать пропавших мужчин. В ходе поисковой операции они обнаружили личные вещи и обломки катера. Всего было обследовано 220 км акватории и прибрежной полосы на площади 110 кв. км.

23 августа после заявления от родственников пропавших рыбаков к поискам присоединились сотрудники МЧС России. Сейчас ведется обследование акватории с воздуха при помощи квадрокоптеров, добавили в ведомстве. О пропавших оповещены капитаны судов, находящихся в районе от мыса Опасный до бухты Русская. Их попросили сообщать о резиновых лодках серого и зеленого цветов — такие находились на борту катера, но не были обнаружены в ходе поисков.

Теги: Вертолет Ми-8, поиски людей, Камчатка
Материалы по теме
В лесу Нижегородской области нашли живой пропавшую пятилетнюю девочку
Общество
В Красноярском крае перестал выходить на связь частный самолет
Общество
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Социальные сети
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК Новости
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
РБК Главное
iOS
Android
РБК Лента новостей
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2019. Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter