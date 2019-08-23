На Камчатке на поиски трех пропавших рыбаков направили вертолет Ми-8

В Камчатском крае на мыс Опасный, где ведутся поиски трех пропавших мужчин, вылетел вертолет Ми-8, сообщили в краевом управлении МЧС России.

На борту вертолета находятся представители ГУ МЧС России, спасатели, сотрудник полиции и один из родственников пропавших, говорится в сообщении ведомства.

Во вторник, 20 августа, трое рыбаков вышли на катере Mitsubishi MS-25 в район мыса Опасный. Они планировали вернуться домой в ночь на среду, однако этого не произошло. 21 августа краевые спасатели и полиция начали искать пропавших мужчин. В ходе поисковой операции они обнаружили личные вещи и обломки катера. Всего было обследовано 220 км акватории и прибрежной полосы на площади 110 кв. км.

23 августа после заявления от родственников пропавших рыбаков к поискам присоединились сотрудники МЧС России. Сейчас ведется обследование акватории с воздуха при помощи квадрокоптеров, добавили в ведомстве. О пропавших оповещены капитаны судов, находящихся в районе от мыса Опасный до бухты Русская. Их попросили сообщать о резиновых лодках серого и зеленого цветов — такие находились на борту катера, но не были обнаружены в ходе поисков.