ЦБ отозвал лицензию у страховой компании «Стерх»

Центральный банк России отозвал лицензию на осуществление страхования у компании «Стерх». Об этом сообщается на сайте регулятора.

В сообщении сказано, что решение об отзыве лицензии связано с нарушением компанией порядка инвестирования средств страховых резервов, нарушением более чем на 20% минимально допустимого значения нормативного соотношения капитала и принятых обязательств, правил формирования страховых резервов, а также с неоднократным нарушением требований страхового законодательства.

В связи с этим компания «Стерх» обязана прекратить осуществление страховой деятельности.

Как следует из информации на сайте компании, «Стрех» имеет 29 филиалов в Якутии. Ее главный офис находится в столице республики — Якутске.

В августе ЦБ отозвал лицензии на осуществление личного и имущественного страхования у московской компании «КРК-Страхование». Причиной такого решения регулятор назвал неустранение нарушений страхового законодательства в установленный срок.