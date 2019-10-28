Посол России в США назвал главную опасность прекращения ДРСМД

Опасность прекращения действия Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД) между Россией и США состоит в том, что такие ракеты могут появиться на территории Европы. Об этом заявил посол России в США Анатолий Антонов в эфире программы «Большая игра» на Первом канале.

«Самый опасный момент в отношении ракет средней и меньшей дальности — это появление такого класса ракет на территории европейских государств», — сказал Антонов (цитата по «РИА Новости»). По его словам, если такие вооружения появятся в Европе, то это потребует от России «дополнительных действий».

США официально вышли из ДРСМД 2 августа этого года. Согласно документу, Россия и США обязались не производить баллистические и крылатые ракеты наземного базирования средней (от 1000 до 5500 км) и меньшей (от 500 до 1000 км) дальности.

Страны неоднократно обвиняли друг друга в нарушении условий ДРСМД. Вашингтон, в частности, заявил, что российская ракета 9М729 обладает большей дальностью полета, чем предусмотрено соглашением. Москву же не устроило развертывание американских пусковых установок Mk-14 в Румынии.

