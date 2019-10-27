Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
Индустрия 4.0Pink
...
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
Pink
Индустрия 4.0
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Красноярск
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс доллара на 26 октября
USD ЦБ: 64 (+0,14) Quote, 25 окт, 13:41
Курс евро на 26 октября
EUR ЦБ: 71,12 (-0,02) Quote, 25 окт, 13:41
Сенаторы оценили доклад о захвате Калининграда силами НАТО Политика, 22:55 Во Франции обнаружили восемь обмороженных мигрантов в холодильной фуре Общество, 22:46 В офисе Зеленского сообщили о вывозе оружия добровольцев из Донбасса Политика, 22:40 Школьная физика для взрослых водителей в задачах РБК и Cordiant, 22:39 СМИ сообщили о падении в Карелии автобуса с детьми в кювет Общество, 22:21 Семин увидел хорошее в разгроме «Локомотива» в дерби со «Спартаком» Спорт, 22:06 Поклонская назвала украинский батальон «Азов» настоящим врагом Зеленского Политика, 22:02 Гол Салаха с пенальти принес «Ливерпулю» победу над «Тоттенхэмом» Спорт, 21:48 Отец застрелившего восемь человек в Забайкалье солдата заявил о дедовщине Общество, 21:11 «Краснодар» сыграл вничью с «Оренбургом» в чемпионате России Спорт, 21:09 Экзитполы показали победу левых сил впервые после объединения Германии Политика, 21:02 Лесовоз на Урале врезался в трубу и оставил без газа город Общество, 20:38 Границы возможного: чем искусственный интеллект отличается от аналитика Партнерский материал, 20:25 Соседи подозреваемого в подготовке убийства в техникуме рассказали о нем Общество, 20:15
Политика ,   Сделано для агрегаторов 
0 
Поклонская назвала украинский батальон «Азов» настоящим врагом Зеленского

Депутат Госдумы Наталья Поклонская назвала настоящих противников Украины «мародеров» из батальона «Азов» (запрещенная в России организация), которые не признают главнокомандующего страны Владимира Зеленского. Об этом она написала на своей странице в «Вконтакте».

По ее словам, теперь президент Украины «убедился в неуправляемости своих военных группировок» и «увидел противника в лицо», к которым Россия не имеет отношения.

«Надеюсь, у украинской стороны появилось понимание того, что у нас одна цель — мир в Украине», — заявила она, пожелав Зеленскому успехов в урегулировании конфликта.

27 октября лидер добровольческого полка «Азова» Андрей Билецкий пригрозил украинскому президенту ввести в Донбасс десять тысяч бойцов. Соответствующее обращение он выложил в Youtube. Так лидер радикальной группировки отреагировал на требование Зеленского не мешать разведению войск в регионе в ходе своего визита в поселок Золотое.

Ранее 1 октября в Минске трехсторонней контактной группой было подписано соглашение — так называемая «формула Штайнмайера», содержащая в себе алгоритм урегулирования ситуации посредством проведения выборов в Донбассе при международном наблюдении. Также документ предполагает разведение войск в Золотом и Петровском. Это является ключевым условием для проведения саммита «нормандской четверки».
 

Теги: Наталья Поклонская, украинские националисты
Материалы по теме
Лидер «Азова» пригрозил Зеленскому ввести 10 тысяч человек в Донбасс
Политика
Глава МВД Украины выступил в защиту обвиненного в терроризме «Азова»
Общество
Посол в США оценил желание конгрессменов признать «Азов» террористическим
Политика
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Социальные сети
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК Новости
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
РБК Главное
iOS
Android
РБК Лента новостей
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2019. Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter