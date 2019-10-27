Поклонская назвала украинский батальон «Азов» настоящим врагом Зеленского

Депутат Госдумы Наталья Поклонская назвала настоящих противников Украины «мародеров» из батальона «Азов» (запрещенная в России организация), которые не признают главнокомандующего страны Владимира Зеленского. Об этом она написала на своей странице в «Вконтакте».

По ее словам, теперь президент Украины «убедился в неуправляемости своих военных группировок» и «увидел противника в лицо», к которым Россия не имеет отношения.

«Надеюсь, у украинской стороны появилось понимание того, что у нас одна цель — мир в Украине», — заявила она, пожелав Зеленскому успехов в урегулировании конфликта.

27 октября лидер добровольческого полка «Азова» Андрей Билецкий пригрозил украинскому президенту ввести в Донбасс десять тысяч бойцов. Соответствующее обращение он выложил в Youtube. Так лидер радикальной группировки отреагировал на требование Зеленского не мешать разведению войск в регионе в ходе своего визита в поселок Золотое.

Ранее 1 октября в Минске трехсторонней контактной группой было подписано соглашение — так называемая «формула Штайнмайера», содержащая в себе алгоритм урегулирования ситуации посредством проведения выборов в Донбассе при международном наблюдении. Также документ предполагает разведение войск в Золотом и Петровском. Это является ключевым условием для проведения саммита «нормандской четверки».

