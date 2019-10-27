Опубликовано видео с места убийства женщины сыном-подростком в Петербурге

Появилось видео с места жестокого убийства женщины ее 12-летним сыном в Санкт-Петербурге. Запись опубликовал телеканал «78».

В ролике показана квартира семьи, где произошел инцидент. Также на кадрах видны орудия, с помощью которых подросток совершил убийство — нож и пинцет.

Ранее Следственный комитет сообщил о том, что 27 октября в квартире на улице Стасовой в Петербурге было найдено изувеченное тело женщины 1973 года рождения. Ведомство возбудило уголовное дело по ч.1 ст. 105 УК (убийство).



По данным теканала «78», в убийстве подозревается сын погибшей. У него имеется близнец, который наблюдал за действиями брата. Оба значатся умственно отсталыми. В момент убийства в квартире также находился пьяный отец, который и сообщил о произошедшем.