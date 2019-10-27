Путин попросил закрыть от журналистов принесенную Эрдоганом карту

Президент России Владимир Путин во время переговоров попросил турецкого лидера Реджепа Тайипа Эрдогана закрыть от журналистов карту, которую он принес с собой. Видео было показано в передаче «Москва. Кремль. Путин».

Во время переговоров в Сочи Путин и Эрдоган сидели друг напротив друга. На небольшом журнальном столике перед турецким президентом лежала карта.

— Это надо закрыть, — сказал Путин, указав на карту.

— Я хочу, чтобы видели. Пусть видят, сколько мы работаем, — передал Эрдоган через переводчика.