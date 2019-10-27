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В Донецке неизвестные подорвали вышку мобильной связи

В Пролетарском районе Донецка неизвестные подорвали вышку мобильной связи, сообщается на сайте Минсвязи самопровозглашенной Донецкой народной республики.

В результате происшествия у абонентов оператора «Феникс» могут быть проблемы со связью, отмечает ведомство. Аварийные бригады госпредприятия «Республиканский оператор связи» в настоящий момент проводят восстановительные работы, МЧС и МВД республики устанавливают обстоятельства инцидента.

По данным источника Донецкого агентства новостей в силовых структурах, вышку подорвали в 9:48 мск. Пострадавших во время ЧП не было.

19 сентября в Луганске взорвался путепровод, были разрушены три опоры моста. Власти ЛНР назвали это терактом и связали происшествие с гуманитарным конвоем из России, маршрут которого включал этот путепровод.
 

Теги: Донецк, ДНР, мобильная связь
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