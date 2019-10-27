В Кривом Роге мужчину приговорили за ношение футболки с гербом СССР

В Кривом Роге мужчину приговорили за ношение футболки с гербом СССР

В Кривом Роге приговорили украинца за ношение футболки с гербом Советского Союза. Об этом сообщает «Первый Криворожский» со ссылкой на постановление суда от 11 октября.

Инцидент произошел 14 июня на проспекте Гагарина, возле торгового центра, где мужчина прогуливался в футболке с изображением, запрещенным по ч.1 ст. 436 Уголовным кодексом Украины.

По данным «Главкома», суд назначил виновному год лишения свободы, но впоследствии заменил приговор на испытательный срок.

Закон, запрещающий распространение коммунистической символики, действует на Украине с мая 2015 года. Также он предусматривает демонтаж памятников советским деятелям и переименование объектов, названных в их честь.В частности, были переименованы Днепропетровск в Днепр, а Кировоград в Кропивницкий. В мае бывший президент Украины Петр Порошенко назвал процесс декоммунизации в стране завершенным.