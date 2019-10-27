МВД опровергло принадлежность к бандам участников перестрелки в Казани

Полиция не подтвердила принадлежность участников ночной перестрелки в Казани к организованным преступным группировкам. Об этом сообщили РБК в пресс-службе МВД по Татарстану.

«Прошла недостоверная информация о том, что они члены ОПГ, но это не подтвердилось», — сказал представитель ведомства. По его словам, сейчас продолжаются оперативные мероприятия по задержанию других участников разборки.

Изначально агентству ТАСС в МВД Татарстана сообщили о том, что участники конфликта были членами «противоборствующих казанских преступных группировок».

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