Полиция назвала перестрелку 20 человек в Казани разборкой бандитов

Всего удалось задержать 14 человек. По факту случившегося возбуждено уголовное дело

Фото: Максим Богодвид / РИА Новости

Полиция в Казани задержала 14 человек, которые предположительно участвовали в ночной перестрелке в Кировском районе города. Как сообщили РБК в пресс-службе МВД по республике Татарстан, там считают, что участники конфликта являются активными членами двух противоборствующих казанских преступных группировок.

По данным полиции, всего в инциденте на пересечении улиц Кызыл-Армейская и Поселковая участвовали 20 человек, которые передвигались на восьми автомобилях. «В какой-то момент один из участников конфликта произвел несколько выстрелов, после чего все скрылись в неизвестном направлении», заявили в МВД.

Выйти на след участников конфликта полиции удалось после того, как в одну из больниц обратился 30-летний житель Казани с непроникающим ранением, полученным из травматического пистолета. Проанализировав записи с камер наблюдения, полицейским удалось задержать 14 человек, хотя установлены все участники инцидента.

По факту ночной стрельбы возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 213 УК РФ «Хулиганство». Объясняется это тем, что найденные на месте происшествия гильзы были выпущены из травматического пистолета и охолощенного автомата, которые к категории боеприпасов не относятся.