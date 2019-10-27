Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
Индустрия 4.0Pink
...
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
Pink
Индустрия 4.0
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Красноярск
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс доллара на 26 октября
USD ЦБ: 64 (+0,14) Quote, 25 окт, 13:41
Курс евро на 26 октября
EUR ЦБ: 71,12 (-0,02) Quote, 25 окт, 13:41
Дзюба второй раз в сезоне не попал в основной состав «Зенита» Спорт, 13:47 Журналистка сочла «хамской» беседу Зеленского с добровольцами в Донбассе Политика, 13:47 В Техасе на встрече выпускников университета открыли стрельбу Общество, 13:33 В Турции сообщили детали операции по уничтожению аль-Багдади Политика, 13:07 Сирийские курды сообщили о проведении «успешной исторической операции» Политика, 13:03 Турция сообщила о ночной спецоперации США в Сирии Политика, 13:00 СК возбудил уголовное дело после убийства матери подростком в Петербурге Общество, 12:50 СМИ показали видео последствий спецоперации по уничтожению аль-Багдади Политика, 12:33 Теннисист Медведев попал на обложку журнала L'Equipe Спорт, 12:16 Перенесший инсульт в Турции россиянин умер в самолете в Сыктывкар Общество, 12:14 Полиция назвала перестрелку 20 человек в Казани разборкой бандитов Общество, 12:12 Споривший с Зеленским «самозванец» отказался выполнять просьбу президента Политика, 12:11 В МЧС ответили на сообщения о задымления в ТРЦ «Афимолл Сити» в Москве Общество, 11:59 Появилось видео переброски российских бронеавтомобилей в Сирию Политика, 11:40
Политика ,  
0 
Турция сообщила о ночной спецоперации США в Сирии

Министерство обороны Турции в своем Twitter подтвердило данные о том, что минувшей ночью США проводили «операцию в сирийской провинции Идлиб». В Анкаре указали, что «военные двух стран обменивались информацией и координировали свои действия».

В Минобороны Турции не уточнили, о какой операции идет речь.

Общество
СМИ показали возможное видео операции по уничтожению лидера ИГ

Ранее появились данные о том, что именно в провинции Идлиб США провели спецоперацию, в ходе которой был убит скрывавшийся в одной из деревень главарь «Исламского государства» (запрещенной в России террористической организации) Абу Бакр аль-Багдади. По словам собеседников агентства Reuters, в ходе операции были задействованы в том числе военные вертолеты и самолеты.

Официально о гибели аль-Багдади пока не объявлено.

Теги: Турция
Материалы по теме
СМИ показали возможное видео операции по уничтожению лидера ИГ
Общество
В США сообщили об операции по уничтожению главаря ИГ
Политика
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Социальные сети
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК Новости
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
РБК Главное
iOS
Android
РБК Лента новостей
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2019. Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter