Турция сообщила о ночной спецоперации США в Сирии

Министерство обороны Турции в своем Twitter подтвердило данные о том, что минувшей ночью США проводили «операцию в сирийской провинции Идлиб». В Анкаре указали, что «военные двух стран обменивались информацией и координировали свои действия».

В Минобороны Турции не уточнили, о какой операции идет речь.

Ранее появились данные о том, что именно в провинции Идлиб США провели спецоперацию, в ходе которой был убит скрывавшийся в одной из деревень главарь «Исламского государства» (запрещенной в России террористической организации) Абу Бакр аль-Багдади. По словам собеседников агентства Reuters, в ходе операции были задействованы в том числе военные вертолеты и самолеты.

Официально о гибели аль-Багдади пока не объявлено.