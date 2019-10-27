Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
Индустрия 4.0Pink
...
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
Pink
Индустрия 4.0
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Красноярск
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс доллара на 26 октября
USD ЦБ: 64 (+0,14) Quote, 25 окт, 13:41
Курс евро на 26 октября
EUR ЦБ: 71,12 (-0,02) Quote, 25 окт, 13:41
СМИ узнали о судьбе тела лидера ИГ Политика, 15:29 Лидер «Азова» пригрозил Зеленскому ввести 10 тысяч человек в Донбасс Политика, 15:27 МВД опровергло принадлежность к бандам участников перестрелки в Казани Общество, 15:22 Месси назвал бразильца Роналдо лучшим из всех нападающих Спорт, 15:15 Власти Чечни решили вернуть пропавших в Сирии россиянок Общество, 15:10 Роскошь и инвестиции: как состоятельные люди вкладывают в себя и будущее РБК и Райффайзенбанк, 15:03 Сенцов заявил о стыде из-за слов Зеленского добровольцу в Донбассе Политика, 14:53 Anadolu узнало о найденных в месте уничтожения аль-Багдади телах Политика, 14:24 Американские ученые сообщили о новой пользе картофельного пюре Общество, 14:18 ФСБ задержала россиянина за подготовку убийства студентов техникума Общество, 14:06 Дзюба второй раз в сезоне не попал в основной состав «Зенита» Спорт, 13:47 Журналистка сочла «хамской» беседу Зеленского с добровольцами в Донбассе Политика, 13:47 На встрече выпускников университета в Техасе открыли стрельбу Общество, 13:33 В Турции сообщили детали операции по уничтожению аль-Багдади Политика, 13:07
Общество ,   Сделано для агрегаторов 
0 
Американские ученые сообщили о новой пользе картофельного пюре

Ученые из университета американского штата Иллинойс пришли к выводу, что употребление в пищу картофельного пюре во время длительных физических упражнений столь же эффективно, как и употребление специального углеводного геля, использующегося для поддержания уровня глюкозы в крови, сообщает La Vanguardia.

Исследование было опубликовано в научном издании Journal of Applied Physiology. В рамках проведенного учеными эксперимента 12 добровольцев преодолевали на велосипеде в среднем порядка 267 км в неделю. Участников эксперимента поделили на три группы: первым во время тренировок разрешалось только пить воду, представители второй группы должны были употреблять гель, а участники третьей — есть картофельное пюре.

Как отмечают авторы исследования, в ходе эксперимента они измеряли уровень глюкозы в крови, температуру тела и интенсивность упражнений участников всех трех групп. Результаты эксперимента выявили, что показатели концентрации глюкозы в плазме испытуемых были практически идентичными как для тех, кто пользовался гелем, так и для тех, кто ел пюре.

В августе эксперты Роскачества предупредили о новой опасности употребления в пищу жареного картофеля. По данным специалистов, во время термической обработки картофеля образуется токсичное вещество акриламид.

Теги: ученые, картошка
Материалы по теме
Эксперты Роскачества предупредили о новой опасности жареного картофеля
Общество
Эксперты Роскачества предупредили о рисках покупки продуктов «с рук»
Общество
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Социальные сети
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК Новости
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
РБК Главное
iOS
Android
РБК Лента новостей
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2019. Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter