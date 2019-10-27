Американские ученые сообщили о новой пользе картофельного пюре

Ученые из университета американского штата Иллинойс пришли к выводу, что употребление в пищу картофельного пюре во время длительных физических упражнений столь же эффективно, как и употребление специального углеводного геля, использующегося для поддержания уровня глюкозы в крови, сообщает La Vanguardia.

Исследование было опубликовано в научном издании Journal of Applied Physiology. В рамках проведенного учеными эксперимента 12 добровольцев преодолевали на велосипеде в среднем порядка 267 км в неделю. Участников эксперимента поделили на три группы: первым во время тренировок разрешалось только пить воду, представители второй группы должны были употреблять гель, а участники третьей — есть картофельное пюре.

Как отмечают авторы исследования, в ходе эксперимента они измеряли уровень глюкозы в крови, температуру тела и интенсивность упражнений участников всех трех групп. Результаты эксперимента выявили, что показатели концентрации глюкозы в плазме испытуемых были практически идентичными как для тех, кто пользовался гелем, так и для тех, кто ел пюре.

В августе эксперты Роскачества предупредили о новой опасности употребления в пищу жареного картофеля. По данным специалистов, во время термической обработки картофеля образуется токсичное вещество акриламид.