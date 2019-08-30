Эксперты Роскачества предупредили о новой опасности жареного картофеля

Специалисты Роскачества заявили об опасности токсичного вещества акриламид, образующегося при термической обработке картофеля. Об этом сообщается на портале организации.

«О том, что при жарке картошки или чипсов образуются канцерогены, слышали многие. А вот о том, что в этих и во многих других обжаренных и печеных блюдах содержится акриламид, стало известно сравнительно недавно», — предупреждают эксперты.

Акриламид давно используют в производстве полимеров, однако о его наличии в обжаренных и печеных блюдах стало известно лишь в 2002 году. Токсичное вещество образуется преимущественно в продуктах, подвергшихся высокой (выше 120°С) термической обработке — жарке, запеканию или обжариванию. Слишком высокое содержание акриламида может негативно влиять на здоровье человека и оказывать канцерогенный эффект, как правило, на репродуктивные органы.

Как утверждают эксперты Роскачества со ссылкой на данные Объединенного экспертного комитета ФАО/ВОЗ по пищевым добавкам, самое высокое содержание вещества зафиксировано в чипсах, жареном картофеле и картофеле, приготовленном во фритюре.