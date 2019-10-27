В МЧС ответили на сообщения о задымления в ТРЦ «Афимолл Сити» в Москве

В МЧС ответили на сообщения о задымления в ТРЦ «Афимолл Сити» в Москве

По адресу Пресненская набережная, 2 (по этому адресу располагается торгово-развлекательный центр «Афимолл Сити») не было обнаружено задымления. Об этом сообщили РБК в пресс-службе столичного главка МЧС.

«По данному адресу наблюдается штатная работа дизельного генератора», — заявил представитель главка.

Ранее ТАСС со ссылкой на источник в экстренных службах сообщал, что на втором этаже торгово-развлекательного центра возникло задымление, по данным агентства, к зданию «Афимолл Сити» прибыли пожарные.

26 октября 84-м этаже башни «Око» в деловом центре «Москва-Сити» произошло задымление. Как сообщили в столичном главке МЧС, инцидент произошел во время приготовления пищи в ресторане, возгорания не было.