В одной из башен «Москва-Сити» произошло задымление

В одной из башен «Москва-Сити» произошло задымление

На 84-м этаже башни «Око» в деловом центре «Москва-Сити» произошло задымление. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу столичного ГУ МЧС.

Представитель столичного главка МЧС рассказал, что небольшое задымление возникло во время приготовления пищи в ресторане. Он подчеркнул, что возгорания не было.

Источник ТАСС в экстренных службах уточнил, что из ресторана самостоятельно эвакуировались десять работников. Пострадавших в результате задымления нет.

В пресс-службе ГУ МЧС по Москве сообщили «РИА Новости», что спасатели проверяют башню после происшествия.



