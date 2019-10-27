Перенесший инсульт в Турции россиянин умер в самолете в Сыктывкар

Сыктывкарец, впавший в кому в Турции, умер на борту самолета в Россию. Об этом сообщает «Комиинформ».

По данным агентства, 16 октября его семья отправилась на отдых на турецкий курорт Аланья, однако спустя три дня мужчина был госпитализирован в одну из местных клиник с инсультом. Позже он впал в кому. 26 октября находящегося в тяжелом состоянии сыктывкарца эвакуировали в Москву, где его ждали специалисты Центра медицины катастроф Коми. Несмотря на усилия врачей, мужчина умер в самолете во время перелета в Сыктывкар. Как сообщает агентство БНК, причиной смерти стал отек мозга.

Ранее на турецком курорте Кемер погибла девочка из России. По информации СМИ, отец ребенка взял напрокат электрический велосипед и отправился с семьей в каньон Гейнюк. На одном из поворотов мужчина не справился с управлением, велосипед вылетел с дороги. При падении девочка ударилась головой о камни, несмотря на усилия медиков, она умерла.