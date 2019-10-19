В Турции погибла 5-летняя девочка из России

Пятилетняя девочка из России погибла на турецком курорте Кемер, сообщает издание DHA.

По его информации, отец ребенка взял напрокат трехколесный электрический велосипед и поехал с семьей в каньон Гейнюк. На одном из поворотов он не справился с управлением, и транспортное средство вылетело с дороги. Девочка при падении ударилась головой об камни.

На попутной машине родителям удалось довезти ребенка до больницы. Девочку немедленно отправили в операционную, но, несмотря на усилия врачей, спасти ей жизнь не удалось.

В генконсульстве России в Анталье не смогли оперативно прокомментировать информацию.