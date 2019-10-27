Четыре человека погибли в ДТП под Челябинском

На трассе в Челябинской области столкнулись два легковых автомобиля, в результате аварии погибли четыре человека, в том числе один ребенок. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу регионального управления МВД.

По данным ведомства, авария произошла около пяти утра (около 3:00 мск), на участке трассы Чебаркуль — Архангельское столкнулись Ford Focus и Lada Kalina. Как сообщает ТАСС, причиной ДТП стал выезд одной из машин на встречную полосу.

В пресс-службе МВД заявили, что в результате аварии погибли три пассажира иномарки, в том числе один ребенок, в Lada Kalina погиб водитель. По данным МВД, очевидцы происшедшего смогли вытащить из горящей машины второго ребенка, его передали врачам. Ранее в пресс-службе сообщали, что в ДТП погибли два ребенка.

26 октября в Приморском районе Санкт-Петербурга маршрутка врезалась в автомобиль каршеринга, в результате ДТП погибли два человека, еще два пострадали.