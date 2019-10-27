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Экс-посол Австрии назвал условие отмены антироссийских санкций ЕС

Для отмены санкции против России необходимо, чтобы за это выступил ряд стран Европейского союза, заявил бывший посол Австрии в стране Фридрих Бауэр, передает «РИА Новости».

Он отметил, что санкции легче ввести, чем отменить: до настоящего момента не удалось получить большинство в Евросоюзе даже за поэтапную отмену наложенных запретов. При этом, по словам Бауэра, «многие страны не рады» санкциям в отношении России, в том числе Австрия, Италия и «частично немецкая промышленность». Однако политически это никак не решается, отметил он. «В вопросе санкций кто-то один мог бы встать и сказать: я не участвую в этих санкциях. Таким образом санкциям придет конец, но вместе с ними и тому, кто это скажет. Поэтому никто и не может отважиться», — заявил экс-посол. По его мнению, необходимо, чтобы за снятие запрета выступила группа стран.

Бауэр отметил, что санкции, помимо вреда, идут в том числе и на пользу России. Так, на рынке страны сейчас появилось больше местных продуктов. «Конечно, санкции вредят и европейцам, но не американцам», — добавил посол.

Власти Евросоюза ввели санкции в отношении России в 2014 году, после того как Крым вошел в ее состав после проведенного на полуострове референдума. С тех пор санкции многократно продлевали и расширяли. Из-за наложенных запретов приостановили обсуждение безвизового режима, многим российским должностным лицам и бизнесменам запретили въезжать в ЕС, там заморожены их активы, также были введены ограничения на сотрудничество с российскими компаниями в финансовой, энергетической и оборонной сферах. В июне Совет Евросоюза продлил действие экономических санкций против России до 31 января 2020 года.

Теги: санкции, Евросоюз, Австрия
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