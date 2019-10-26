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СМИ сообщили о 40 погибших в протестных акциях в Ираке

В результате пятничных беспорядков в Ираке погибло по меньшей мере 40 человек, передает агентство Reuters со ссылкой на источники.

По данным Верховного комиссариата ООН по правам человека в Ираке, всего в ходе антиправительственных акций пострадало свыше 2 тыс. человек. 

Протесты в Ираке начались с октября в Багдаде и других городах. За неделю мирные демонстрации переросли в беспорядки и охватили 12 из 18 провинций страны . За период с начала месяца до середины октября сообщалось о 157 погибших в более 6 тыс. раненных.

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Причиной недовольства митингующие называют бедность, безработицу и высокий уровень коррупции. Чтобы подавить беспорядки полиция применяла слезоточивый газ, однако это только разозлило митингующих. Для разрешения кризиса премьер-министр Ирака Адель Абдул Махди предложил провести ряд реформ, которые коснуться улучшения социальной сферы в части жилья и трудоустройства.

Теги: Ирак, протесты
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