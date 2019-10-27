Специалисты назвали способ пережить встречу с медведем

При встрече с медведем нельзя бежать и смотреть ему в глаза, при этом можно отпугивать хищника криком, сообщили в министерстве природных ресурсов Забайкальского края.

В ведомстве отметили, что бежать от хищника «бесполезно» и может лишь привести к его преследованию. Оставаясь на месте, хищника следует напугать криком или шумом металлических предметов. При этом специалисты также посоветовали поднять руки вверх: так можно дать понять животному, что вы сильнее его. Чтобы не спровоцировать нападение, нельзя смотреть хищнику в глаза и показывать ему зубы, добавили в министерстве.

На отдыхе в лесу специалисты посоветовали внимательно осмотреться перед стоянкой и передвигаться шумно и компанией, чтобы избежать столкновения с хищником на близком расстоянии. Важно также не оставлять после себя пищу в лесу и населенных пунктах: она приманивает хищника.

В начале октября в Забайкалье после нападения медведя погибла женщина. Ее тело обнаружили в лесу в 100 км от села Тэрэпхэн. Как отметили в региональном минприроды, с приходом осени медведи стали чаще выходить к населенным пунктам из-за обострившегося у них чувства голода.