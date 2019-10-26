Четыре человека погибли в ДТП с микроавтобусом под Кировом

Четыре человека погибли в ДТП с микроавтобусом под Кировом

В результате столкновения микроавтобуса и легкового автомобиля в Кировской области погибли четыре человека, в том числе ребенок. Об этом РБК сообщили в пресс-службе МЧС России.

ДТП произошло примерно в 140 км от Кирова. «По предварительной информации, всего пострадали 13 человек (восемь — в микроавтобусе, пять — в легковом автомобиле), из которых четыре погибли», — сообщили в МЧС.

«Задержки движения и разлива нефтепродуктов на автодороге нет», — уточнили в пресс-службе ведомства.