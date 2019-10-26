В Подмосковье задержали мужчину по подозрению в убийстве родителей

В Подмосковье задержали мужчину по подозрению в убийстве родителей

В Московской области полиция задержала мужчину, подозреваемого в убийстве родителей, говорится в сообщении регионального главка СК.

По информации следствия, тела мужчины и женщины с многочисленными колото-резаными ранами обнаружили в квартире в Воскресенске в пятницу, 25 октября. В ходе расследования полицейские задержали 25-летнего сына погибших, который на допросе признал свою вину. Следствие проведет экспертизу и продолжит расследование, говорится в сообщении главка.

СК завел уголовное дело по ч. 2 ст. 105 УК (убийство двух или более лиц).

В начале октября 48-летний россиянин признался суду Лондона в убийстве родителей. По его словам, он планировал преступление более трех месяцев. Причиной конфликта стал его пес: мужчина обвинил родителей в ухудшении здоровья питомца. Россиянин сам позвонил с признанием в полицию, прибывшие полицейские нашли тела супругов с ножевыми ранениями. Как сообщила газета Daily Mail, суд приговорил мужчину к 26 годам лишения свободы.