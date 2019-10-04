Россиянин признался в убийстве родителей в Лондоне из-за собаки

48-летний россиянин Сергей Кудрявцев признался суду Лондона в убийстве родителей, сообщает Daily Mail. Преступление было совершено еще в мае. Поводом для преступления стала собака Кудрявцева.

Специалист по визуальным эффектам Сергей Кудрявцев работал над кинотрилогией «Властелин колец». У него было двойное гражданство России и Новой Зеландии. Около трех лет назад он переехал в квартиру своих родителей — 68-летней Татьяны и 69-летнего Владимира в Кенсингтоне, Западный Лондон.

Кудрявцев рассказал суду, что планировал преступление более трех месяцев. Причиной ссоры и последующего преступления стал его неаполитанский мастиф: Кудрявцев обвинял родителей в ухудшении здоровья пса. В день убийства, 20 мая, он поссорился с матерью и отцом, а затем убил ух.

23 мая он позвонил в полицию и признался, что убил двух членов своей семьи. Прибывшие на место офицеры обнаружили мать Кудрявцева в ванной, а отца в спальне. На телах погибших были ножевые ранения.

Приговор россиянину вынесут 11 октября в Лондоне.