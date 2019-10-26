Посол Антонов обвинил чиновника США в сталкивании россиян и американцев

Американские чиновники стремятся настроить народы России и США друг против друга. Такое мнение высказал посол России в Вашингтоне Анатолий Антонов, говорится на странице МИД во «ВКонтакте».

Антонов реагировал на слова руководителя агентства кибербезопасности США Кристофера Кребса, который заявил, что в «доктрине Герасимова» и самом менталитете русских заложено стремление выигрывать за счет проигрыша других и «видеть весь мир в огне».

Антонов назвал выступление Кребса «откровенно русофобским». Он напомнил, что ранее американские чиновники также говорили о российских «неправильных генах» и делали аналогичные подобные заявления.

По мнению дипломата, высказывания Кребса вредят «и без того непростым» отношениям Москвы и Вашингтона. Антонов (в 2011-2016 гг. он был замминистра обороны России) также назвал придуманным на Западе фейком «доктрину Герасимова», получившую свое название по фамилии начальника генштаба ВС РФ Валерия Герасимова.