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Участник шоу «Голос» объяснил ситуацию с Сюткиным

Участник песенного конкурса «Голос» на Первом канале Даниил Королев объяснил в своем Instagram, почему не пожал руку музыканту и одному из наставников шоу Валерию Сюткину. Ранее в YouTube появился ролик выступления Королева на шоу во время «слепых» прослушиваний. Зрители обратили внимание на то, что участник поблагодарил все наставников конкурса, кроме Сюткина, после чего покинул сцену. 

По словам Королева, прохождение во второй тур «Голоса» было для него «настолько неожиданным», что он переволновался. «Все, что я могу испытывать к Сюткину, это бесконечное уважение и любовь к его музыке. Я переволновался и вообще плохо помню те мгновения, все как во сне было», — написал он в Instagram. 

https://www.instagram.com/p/B4FBMycHzx4/

Королев отметил, что ему «очень больно» от того, что кто-то думает, что он «намеренно проявил неуважение к человеку, чье творчество вдохновляет по сей день». «Только после того, как об этом написали в сети, понял, что Валерий Миладович поднялся мне на встречу», — добавил он.

Сам наставник «Голоса» Валерий Сюткин в интервью «Газете.ру» заявил, что не держит обиду на Королева. «Я думаю, что это связано с волнением. Не до этого парню было. Я вообще такие вещи близко к сердцу не принимаю», — рассказал музыкант. 

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Шоу «Голос» на Первом канале выходит в эфир с 2012 года и является российской адаптацией голландского проекта The Voice. Наставниками текущего сезона конкурса стали Полина Гагарина, Сергей Шнуров, Константин Меладзе и Валерий Сюткин. Сейчас «Первый канал» реализует три проекта «Голос»: помимо обычного формата это шоу «Голос. Дети» и «Голос. 60+»     

Теги: «Голос», «Первый канал»
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