Десять человек погибли из-за проливных дождей в Японии

В Японии не менее десяти человек погибли, еще двое числятся пропавшими без вести из-за проливных дождей. Об этом сообщают агентство Kyodo и телеканал NHK.

По данным агентства, проливные дожди вызвал тайфун «Хагибис». В результате обильных осадков в японских регионах Канто и Тохоку произошли оползни в префектурах Тиба и Фукусима.

По последним данным, погибли десять человек. Как передает NHK, в результате оползней погибли мужчина и женщина в возрасте 60 лет и одна женщина в возрасте 40 лет. Еще один человек, которого, по предварительным данным, унесло течением при разливе реки, был найден мертвым на берегу. Трех погибших обнаружили в легковых машинах на затопленных дорогах.

Более того, один человек пропал без вести в городе Сома, еще один — в поселке Нагагара.