В Новом Уренгое произошел пожар в рабочем общежитии

В Новом Уренгое произошел пожар в общежитии для рабочих, сообщается на сайте ГУ МЧС по Ямало-Ненецкому автономному округу.

Возгорание началось около 4:00 утра (2:00 мск) в одноэтажном общежитии, состоявшее из 12 вагончиков, где проживало 55 человек.

Через три часа площадь пожара достигла 1200 кв. метров. Его тушение было осложнено тем, что в ближайшем окружении отсутствовал источник наружного водоснабжения. В результате этого МЧС пришлось организовывать подвоз воды, что затянуло время ликвидации пожара. Пострадавших из-за возгорания нет.

21 октября в Москве произошел пожар на складе, расположенном на Амурской улице. Площадь возгорания составила 1,5 тыс. кв. м. В результате обрушилась крыша здания на площади примерно 500 кв. м. МЧС удалось ликвидировать пожар спустя два с половиной часа после его начала.



