Эрдоган пожаловался в прокуратуру на французский журнал из-за оскорблений

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган пожаловался в генпрокуратуру на публикацию французского журнала Le Point, на обложке которого турецкий лидер изображен с подписью «уничтожитель». Об этом сообщает агентство Anadolu.

От имени турецкого президента была подана 11-страничная петиция, где утверждается что редакция журнала нарушила уголовную статью турецкого кодекса об оскорблении президента, посягнув на честь и достоинство Эрдогана.

Журнал с изображением турецкого лидера вышел 24 октября. На его обложке помещена фотография отдающего честь Эрдогана с подписью «Этническая чистка, метод Эрдогана — уничтожителя». Чуть ниже располагается еще одна надпись:

«Позволим ли мы ему убивать курдов (и угрожать Европе)?»

Турецкая военная операция под названием «Источник мира», направленная на ликвидацию курдских отрядов на турецко-сирийской границе, началась 9 октября. Действия Эрдогана встретили критику в США и ряде европейский стран. Позднее, 22 октября Эрдоган и Путин провели переговоры по договорились том, что военная операция будет прекращена, а курдские формирования покинут зону конфликта.

