В Москве завели дело на бросившего страйкбольные гранаты в полицейских

В Москве завели дело на бросившего страйкбольные гранаты в полицейских

В Москве возбуждено уголовное дело в отношении мужчины, бросившего в полицейских похожие на страйкбольные гранаты предметы. Об этом сообщается на сайте столичного ГУ МВД.

Инцидент произошел 25 октября на улице Паперника на юго-востоке Москвы. Мужчина подошел к инспекторам ДПС и попросил вызвать ему наряд скорой помощи. После этого он достал из своего рюкзака два предмета, похожих на страйкбольные гранаты, и, выдернув из них чеку, бросил в сторону сотрудников ГИБДД. Старший лейтенант полиции откинул эти предметы в сторону, затем один из них взорвался.

В результате происшествия следователи завели дело по статье 318 УК РФ (применение насилия в отношении представителя власти).

В сентябре мужчина при попытке задержания распылил в столичных полицейских газовый баллончик. Одному из сотрудников МВД из-за нападения потребовалась медицинская помощь.

