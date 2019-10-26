Захарова предложила Киеву вместо протеста отправить гумпомощь в Донбасс

Официальный представить МИД России Мария Захарова предложила министерству иностранных дел Украины направить гуманитарную помощь для населения самопровозглашенных республик Донбасса. Об этом она написала на своей странице в Facebook.

Так Захарова отреагировала на ноту протеста украинского внешнеполитического ведомства на доставку в ДНР и ЛНР очередной партии гуманитарной помощи.

«Попробуйте один раз вместо ноты протеста Москве направить гуманитарную помощь Донбассу», — предложила она.

24 октября автомобили 88-го конвоя МЧС России с гуманитарной помощью для жителей Донбасса прибыли в Луганск и Донецк. Общая масса груза составила более 540 тонн. Киев 25 октября отреагировал на это нотой протеста в адрес Москвы. Об этом написала в своем Twitter пресс-секретарь МИД Украины Екатерина Зеленко, призвав «международное сообщество дать решительный ответ» этим действиям.